Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 29 сентября

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В воскресенье, 29 сентября, продолжатся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Завтра выступят двое россиян — Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а также испанец Карлос Алькарас.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 29 сентября (время московское, предварительное):

6:00 — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Лоренцо Музетти (Италия)

7:30 — Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина)

— Франсиско Серундоло (Аргентина) 9:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

— Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 14:00 — Таллон Грикспор (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания)

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.