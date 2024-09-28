Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 29 сентября
В воскресенье, 29 сентября, продолжатся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Завтра выступят двое россиян — Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а также испанец Карлос Алькарас.
Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).
Расписание матчей 29 сентября (время московское, предварительное):
- 6:00 — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Лоренцо Музетти (Италия)
- 7:30 — Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина)
- 9:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
- 14:00 — Таллон Грикспор (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания)
Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.
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