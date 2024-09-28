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«Уверен, что эффект будет положительным». Бинаги — об апелляции ВАДА по делу Синнера

«Уверен, что эффект будет положительным». Бинаги — об апелляции ВАДА по делу Синнера
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги поддержал первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера, заявив, что уверен в положительном исходе событий.

«Мы очень доверяем органу (CAS), который должен будет положить конец этому делу, поскольку на стороне Синнера не только доказательства фактов, но и оправдание трёх независимых органов, я уверен, что единственный эффект от апелляции ВАДА будет положительным, потому что он установит его невиновность и положит конец этому делу раз и навсегда, вернув нам чемпиона в полном спокойствии», — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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