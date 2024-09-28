«Попасть на первые полосы газет». Бертолуччи — о причинах апелляции ВАДА по делу Синнера

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи выступил в поддержку первой ракетки мира Янника Синнера, заявив, что решение ВАДА связано с высоким рейтингом итальянца и желанием организации попасть на первые полосы газет.

«ВАДА сможет заявить о себе и попасть на первые полосы газет именно потому, что Синнер — первый номер в мире, а не второсортный игрок. Следовательно, после некоторого периода молчания люди снова заговорят о ВАДА. С китайскими пловцами они не стали продолжать, с марафонцем Швацером — да, с игроком «Аталанты» Паломино, у которого дозы были гораздо выше, — нет.

Когда у человека чистая совесть и он верит в справедливость, он спокоен, но когда идут судебные разбирательства, могут вынести шокирующие приговоры, и он не может быть на 100% спокоен, как несколько недель назад. Это всё равно отвлекает, это проблема. Если бы не было этого дамоклова меча, он играл бы лучше и был бы более спокойным», — приводит слова Бертолуччи Corriere dello Sport.

Напомним, ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.