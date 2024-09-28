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«Было бы здорово впервые принять участие в финале WTA». Паолини — о своей большой цели

«Было бы здорово впервые принять участие в финале WTA». Паолини — о своей большой цели
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини заявила, что её большая цель — квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.

«Мы стараемся сохранять концентрацию, быть в настоящем. Тяжело, потому что это конец сезона. Я провела много матчей, что вообще-то хорошо. Мы стараемся продолжать хорошо тренироваться, сохранять мотивацию. У меня есть большая цель: квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Так что нужно поднажать. Провела очень хороший сезон, поэтому было бы здорово впервые принять участие в финале турнира WTA», — приводит слова Паолини WTA Insider.

Жасмин Паолини участвует в турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она обыграла датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 1:6, 7:5, 6:4. В следующем круге она сыграет с Магдой Линетт из Польши.

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