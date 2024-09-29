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Чжэн Циньвэнь: всегда верила, что китайский теннис займёт центральное место в мире

Чжэн Циньвэнь: всегда верила, что китайский теннис займёт центральное место в мире
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о развитии китайского тенниса в мире, а также рассказала, что атмосфера на турнире в Пекине ей нравится больше, чем на Открытом чемпионате США.

«Атмосфера на US Open была не такой хорошей, как сегодня. Мне 21 год, я игрок нового поколения, поэтому не думаю, что я подходящий человек, чтобы ответить на этот вопрос. Но всегда верила, что китайский теннис со временем займёт центральное место на мировой арене», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира категории WTA-1000 обыграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову со счётом 6:1, 6:1. В следующем круге она встретится с аргентинской теннисисткой Надей Подорошкой.

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