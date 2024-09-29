Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В постах люди называют меня кроликом Duracell». Шрамкова — об усталости в Пекине

«В постах люди называют меня кроликом Duracell». Шрамкова — об усталости в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова высказалась о своей серии побед, поблагодарив физиотерапевтов на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) за работу.

«Я так устала, но видела посты, в которых люди называют меня кроликом Duracell. Это было так забавно. Жить такой жизнью — это то, чему мы учимся всю свою жизнь. Физиотерапевты здесь невероятные. Они так много мне помогают, так много после каждого матча. Для меня они герои», — приводит слова Шрамковой официальный сайт WTA.

Ребекка Шрамкова выиграла 13 матчей из 14, начиная с турнира в Монастире. С учётом квалификации в Пекине у неё девятиматчевая победная серия. Во втором круге турнира в Пекине Шрамкова обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В следующем круге она встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Календарь турнира в Пекине (Ж)
Сетка турнира в Пекине (Ж)
Материалы по теме
«В раздевалке все прыгали». Китаянка сотворила сенсацию после рекордной серии поражений
«В раздевалке все прыгали». Китаянка сотворила сенсацию после рекордной серии поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android