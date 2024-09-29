«В постах люди называют меня кроликом Duracell». Шрамкова — об усталости в Пекине

Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова высказалась о своей серии побед, поблагодарив физиотерапевтов на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) за работу.

«Я так устала, но видела посты, в которых люди называют меня кроликом Duracell. Это было так забавно. Жить такой жизнью — это то, чему мы учимся всю свою жизнь. Физиотерапевты здесь невероятные. Они так много мне помогают, так много после каждого матча. Для меня они герои», — приводит слова Шрамковой официальный сайт WTA.

Ребекка Шрамкова выиграла 13 матчей из 14, начиная с турнира в Монастире. С учётом квалификации в Пекине у неё девятиматчевая победная серия. Во втором круге турнира в Пекине Шрамкова обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 5:7, 6:4, 6:3. В следующем круге она встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.