Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: текстовая трансляция матча начнётся с 9:00
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 09:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Рублёв в первом круге турнира ATP-500 в Пекине переиграл в трёх сетах 201-ю ракетку мира Пабло Карреньо-Бусту из Испании — 6:0, 4:6, 6:4. Давидович-Фокина также в трёх партиях прошёл 43-го номера рейтинга ATP Чжан Чжичжэня из Китая — 6:3, 4:6, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
05:31
-
01:05
-
00:41
-
00:29
- 28 сентября 2024
-
23:58
-
23:46
-
23:18
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
21:49
-
21:15
-
20:00
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:50
-
17:40
-
17:16
-
17:02
-
16:24
-
15:35
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:26
-
14:05
-
13:55
-
13:54
-
13:26
-
13:13
-
12:44
-
12:35