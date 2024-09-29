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Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-500 в Пекине

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: текстовая трансляция матча начнётся с 9:00
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Сегодня, 29 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 09:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Рублёв в первом круге турнира ATP-500 в Пекине переиграл в трёх сетах 201-ю ракетку мира Пабло Карреньо-Бусту из Испании — 6:0, 4:6, 6:4. Давидович-Фокина также в трёх партиях прошёл 43-го номера рейтинга ATP Чжан Чжичжэня из Китая — 6:3, 4:6, 6:3.

Календарь ATP-500 в Пекине
Турнирная сетка ATP-500 в Пекине
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