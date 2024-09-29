Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: текстовая трансляция матча начнётся с 9:00

Сегодня, 29 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч второго круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублёв в первом круге турнира ATP-500 в Пекине переиграл в трёх сетах 201-ю ракетку мира Пабло Карреньо-Бусту из Испании — 6:0, 4:6, 6:4. Давидович-Фокина также в трёх партиях прошёл 43-го номера рейтинга ATP Чжан Чжичжэня из Китая — 6:3, 4:6, 6:3.