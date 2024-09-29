Питон Стирнс — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:00
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч третьего круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская (10-й посев на турнире) и 46-я в мировом рейтинге американка Питон Стирнс. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 09:10 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Анна Калинская
А. Калинская
В матче второго круга «тысячника» в Пекине Калинская одолела в трёх сетах 111-ю ракетку мира Хейли Баптист из США — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Стирнс на этой стадии обыграла в двух партиях 28-ю в мировой класификации Лейлу Фернандес из Канады — 7:5, 6:2.
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
06:45
-
05:31
-
01:05
-
00:41
-
00:29
- 28 сентября 2024
-
23:58
-
23:46
-
23:18
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
21:49
-
21:15
-
20:00
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:50
-
17:40
-
17:16
-
17:02
-
16:24
-
15:35
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:26
-
14:05
-
13:55
-
13:54
-
13:26
-
13:13
-
12:44