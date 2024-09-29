Питон Стирнс — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:00

Сегодня, 29 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч третьего круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская (10-й посев на турнире) и 46-я в мировом рейтинге американка Питон Стирнс. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче второго круга «тысячника» в Пекине Калинская одолела в трёх сетах 111-ю ракетку мира Хейли Баптист из США — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Стирнс на этой стадии обыграла в двух партиях 28-ю в мировой класификации Лейлу Фернандес из Канады — 7:5, 6:2.