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Питон Стирнс — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:00

Питон Стирнс — Анна Калинская: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 9:00
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Сегодня, 29 сентября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине состоится матч третьего круга, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская (10-й посев на турнире) и 46-я в мировом рейтинге американка Питон Стирнс. Встреча начнётся не ранее 9:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 09:10 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
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Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В матче второго круга «тысячника» в Пекине Калинская одолела в трёх сетах 111-ю ракетку мира Хейли Баптист из США — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Стирнс на этой стадии обыграла в двух партиях 28-ю в мировой класификации Лейлу Фернандес из Канады — 7:5, 6:2.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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