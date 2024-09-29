Диана Шнайдер проиграла Магдалене Френх в 3-м круге турнира в Пекине, взяв сет под ноль

В ночь с 28 на 29 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч третьего круга между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев на турнире) и 31-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши (23-й посев на турнире). Победу в трёх сетах одержала Френх — 0:6, 6:3, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Шнайдер два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Френх выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.
В четвёртом круге «тысячника» в Пекине Френх сыграет с победительницей матча между 595-й ракеткой мира Чжан Шуай из Китая и 94-й в мировом рейтинге Гретье Миннен из Бельгии.
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