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Магдалена Френх — Диана Шнайдер, результат матча 29 сентября 2024, счет 2:1 (0:6, 6:3, 6:4), 3-й круг WTA-1000 в Пекине

Диана Шнайдер проиграла Магдалене Френх в 3-м круге турнира в Пекине, взяв сет под ноль
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В ночь с 28 на 29 сентября мск на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч третьего круга между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (12-й посев на турнире) и 31-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши (23-й посев на турнире). Победу в трёх сетах одержала Френх — 0:6, 6:3, 6:4.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 6
6 		3 4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Шнайдер два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Френх выполнила четыре эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине Френх сыграет с победительницей матча между 595-й ракеткой мира Чжан Шуай из Китая и 94-й в мировом рейтинге Гретье Миннен из Бельгии.

Календарь WTA-1000 в Пекине
Турнирная сетка WTA-1000 в Пекине
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