Вероника Кудерметова — Джессика Пегула: россиянка выиграла сет в матче WTA-1000 в Пекине

В эти минуты на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине проходит матч третьего круга между 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (32-й посев на турнире) и третьей в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (второй посев на турнире).

Первая партия завершилась на тай-брейке и осталась за Кудерметовой со счётом 7:6 (11:9). Сет продолжался 1 час 13 минут. По ходу тай-брейка российская теннисистка отыграла два сетбола.

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине победительница матча Вероника Кудерметова — Джессика Пегула сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании (15-й посев на турнире).