Вероника Кудерметова — Джессика Пегула: россиянка выиграла сет в матче WTA-1000 в Пекине
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В эти минуты на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине проходит матч третьего круга между 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (32-й посев на турнире) и третьей в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (второй посев на турнире).
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:05 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|1
|2
|
|6
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Первая партия завершилась на тай-брейке и осталась за Кудерметовой со счётом 7:6 (11:9). Сет продолжался 1 час 13 минут. По ходу тай-брейка российская теннисистка отыграла два сетбола.
В четвёртом круге «тысячника» в Пекине победительница матча Вероника Кудерметова — Джессика Пегула сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании (15-й посев на турнире).
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