Карен Хачанов в упорной борьбе обыграл Франсиско Серундоло в 1/8 финала турнира в Пекине
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27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он в двух сетах (оба — на тай-брейках) обыграл 31-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).
Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 11
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|6 9
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Матч продолжался 2 часа 12 минут. Российский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Серундоло два эйса, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.
В 1/4 финала соревнований в Пекине Хачанов встретится с победителем матча между третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
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