Томаш Махач обыграл Михельсена и стал первым полуфиналистом турнира в Токио

34-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 49-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена — 7:6 (7:2), 6:3.
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Матч продолжался 1 час 36 минуты. Чешский теннисист выполнил восемь подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счетуМихельсена шесть эйсов, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.
В матче за выход в финал соревнований в Токио Махач сыграет с победителем встречи Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.
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