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Томаш Махач обыграл Михельсена и стал первым полуфиналистом турнира в Токио

Томаш Махач обыграл Михельсена и стал первым полуфиналистом турнира в Токио
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34-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 49-ю ракетку мира американца Алекса Михельсена — 7:6 (7:2), 6:3.

Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 07:40 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Матч продолжался 1 час 36 минуты. Чешский теннисист выполнил восемь подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счетуМихельсена шесть эйсов, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В матче за выход в финал соревнований в Токио Махач сыграет с победителем встречи Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.

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