Александра Панова и Джулиана Олмос вышли во второй круг парного турнира в Пекине
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге они обыграли дуэт Деми Схюрс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия), посеянный на соревнованиях под восьмым номером, — 4:6, 6:4, 10:8.
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джулиана Олмос
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|1 10
|
|4
|0 8
Деми Схурс
Луиза Стефани
Д. Схурс Л. Стефани
Матч продолжался 1 час 48 минут. Российско-мексиканская пара выпонила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Схюрс и Стефани ни разу не подали навылет, сделали три двойные ошибки и выиграли три брейк-пойнта из четырёх.
В следующей встрече турнира в Пекине Панова и Олмос сыграют с китайской парой Тан Цяньхуэй/Юань Юэ.
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