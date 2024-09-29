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Александра Панова и Джулиана Олмос вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Александра Панова и Джулиана Олмос вышли во второй круг парного турнира в Пекине
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге они обыграли дуэт Деми Схюрс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия), посеянный на соревнованиях под восьмым номером, — 4:6, 6:4, 10:8.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		4 0 8
         
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Схурс Л. Стефани

Матч продолжался 1 час 48 минут. Российско-мексиканская пара выпонила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Схюрс и Стефани ни разу не подали навылет, сделали три двойные ошибки и выиграли три брейк-пойнта из четырёх.

В следующей встрече турнира в Пекине Панова и Олмос сыграют с китайской парой Тан Цяньхуэй/Юань Юэ.

Сетка парного турнира в Пекине (ж)
Календарь парного турнира в Пекине (ж)
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