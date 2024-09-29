Александра Панова и Джулиана Олмос вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге они обыграли дуэт Деми Схюрс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия), посеянный на соревнованиях под восьмым номером, — 4:6, 6:4, 10:8.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Российско-мексиканская пара выпонила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Схюрс и Стефани ни разу не подали навылет, сделали три двойные ошибки и выиграли три брейк-пойнта из четырёх.

В следующей встрече турнира в Пекине Панова и Олмос сыграют с китайской парой Тан Цяньхуэй/Юань Юэ.