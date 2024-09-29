Украинка Стародубцева вышла в 4-й круг «тысячника» в Пекине, обыграв Аванесян
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115-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего раунда она обыграла армянку Элину Аванесян (47-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что Юлия пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
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|6
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Стародубцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Аванесян ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал Стародубцева поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 10) — Питон Стирнс (США).
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