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Украинка Стародубцева вышла в 4-й круг «тысячника» в Пекине, обыграв Аванесян

Украинка Стародубцева вышла в 4-й круг «тысячника» в Пекине, обыграв Аванесян
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115-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего раунда она обыграла армянку Элину Аванесян (47-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что Юлия пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Стародубцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Аванесян ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал Стародубцева поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 10) — Питон Стирнс (США).

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