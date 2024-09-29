Вероника Кудерметова — Джессика Пегула: россиянка проиграла второй сет в 3-м круге Пекина

В эти минуты на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине проходит матч третьего круга между 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (32-й посев на турнире) и третьей в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (второй посев на турнире).

Второй сет остался за Джессикой Пегулой, счёт 6:1. Первую партию выиграла Вероника Кудерметова, отыграв два сетбола на тай-брейке — 7:6 (11:9).

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине победительница матча Вероника Кудерметова — Джессика Пегула сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании (15-й посев на турнире).