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Вероника Кудерметова — Джессика Пегула: россиянка проиграла второй сет в 3-м круге Пекина

Вероника Кудерметова — Джессика Пегула: россиянка проиграла второй сет в 3-м круге Пекина
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В эти минуты на женском теннисном турнире категории WTA-1000 в Пекине проходит матч третьего круга между 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (32-й посев на турнире) и третьей в мировом рейтинге американкой Джессикой Пегулой (второй посев на турнире).

Второй сет остался за Джессикой Пегулой, счёт 6:1. Первую партию выиграла Вероника Кудерметова, отыграв два сетбола на тай-брейке — 7:6 (11:9).

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:05 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		1 2
6 9 		6 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине победительница матча Вероника Кудерметова — Джессика Пегула сыграет с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании (15-й посев на турнире).

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