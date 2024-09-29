Вероника Кудерметова проиграла Джессике Пегуле в 3-м круге «тысячника» в Пекине

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем раунде она одолела российскую теннисистку Веронику Кудерметову со счётом 6:7 (9:11), 6:1, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 38 минут. В рамках встречи Пегула выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Кудерметовой пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с 19-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.