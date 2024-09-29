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Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: матч в Пекине прерван из-за дождя

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: матч в Пекине прерван из-за дождя
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

При счёте 2:1 в первом сете в пользу россиянина игра остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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