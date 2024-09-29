Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: матч в Пекине прерван из-за дождя

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч второго круга, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 64-й номер рейтинга ATP Алехандро Давидович-Фокина из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

При счёте 2:1 в первом сете в пользу россиянина игра остановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Рублёв и Давидович-Фокина провели между собой четыре матча на турнирах ATP — во всех победу праздновал российский теннисист.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.