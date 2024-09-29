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Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Токио на снятии Дрейпера

Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Токио на снятии Дрейпера
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В четвертьфинале его соперник, 20-я ракетка мира британец Джек Дрейпер, не смог продолжить встречу при счёте 7:5, 2:1 в пользу француза.

Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 10:05 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		2
5 		1
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Матч продолжался 1 час 12 минут. В рамках поединка Умбер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Дрейпера один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Токио Уго Умбер поспорит с 34-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.

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