Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Токио на снятии Дрейпера

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В четвертьфинале его соперник, 20-я ракетка мира британец Джек Дрейпер, не смог продолжить встречу при счёте 7:5, 2:1 в пользу француза.

Матч продолжался 1 час 12 минут. В рамках поединка Умбер выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Дрейпера один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Токио Уго Умбер поспорит с 34-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.