Британский комментатор Петчи: в деле Синнера нет скандала. Он не получил особое отношение

Британский комментатор и аналитик Марк Петчи отреагировал на развитие допингового дела итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Просто для справки: в деле Синнера нет скандала. Он и его адвокаты работали в рамках правил, которые действуют в ситуации, в которой он оказался, и получили решение, основанное на представленных доказательствах. Никакого заговора, никакого сокрытия.

ВАДА рассмотрело это дело и решило, что они хотят обжаловать решение, основанное на том, что «отсутствие вины или халатность» было неправильным в соответствии с применимыми правилами. Так работает закон каждый день», — написал Петчи на своей странице в соцсетях.

Когда ему сказали, что «скандал в том, что Синнер получил особое отношение», Петчи написал: «Нет, не получил. Ложная история, и утомительно наблюдать, как людям позволяют распространять эту клевету».