8-я ракетка мира Эмма Наварро сыграет на турнире категории WTA-125 в Гонконге

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро получила уайлд-кард на турнир в Гонконге, который пройдёт с 30 сентября по 6 октября. Соревнования проходят в низшей категории WTA-125.

В первом круге Наварро сыграет со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Ранее стало известно, что на турнире в Гонконге сыграет бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Она также получила уайлд-кард в основную сетку. Соперницей Халеп по первому раунду станет австралийка Арина Родионова.

На соревнованиях в Гонконге выступит одна российская теннисистка — Анна Блинкова. Она сыграет с победительницей квалификации.