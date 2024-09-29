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Адвокат Синнера назвал сроки разрешения дела теннисиста после апелляции ВАДА

Адвокат Синнера назвал сроки разрешения дела теннисиста после апелляции ВАДА
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Адвокат Янника Синнера Джейми Сингер прокомментировал подачу апелляции Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу итальянского теннисиста.

«Честно говоря, мы были удивлены. После того как у Янника был обнаружен положительный результат на клостебол в бесконечно малых количествах, Международное агентство по честности тенниса осознало деликатность дела и обратилось к независимому экспертному трибуналу вместо того, чтобы вынести прямое решение. Мы надеялись, что опыт трёх специалистов Комиссии по спортивным резолюциям и их хорошо обоснованные и документально подтверждённые решения убедят стороны в том, что дело решено правильно.

Существуют технические сроки, которые необходимо соблюдать, и поэтому мы не знаем, когда придём к окончательному решению. Мы ждём получения всех подробностей апелляции ВАДА. Затем CAS определит судейскую коллегию и определит дату слушания. Надеемся, что дело завершится через несколько месяцев», — приводит слова Сингера La Gazzetta dello Sport.

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