Матчи Анны Калинской и Андрея Рублёва в Пекине отменены из-за погодных условий

Матчи российских теннисистов Анны Калинской и Андрея Рублёва на турнирах категории WTA-1000 и ATP-500 в Пекине (Китай) отменены на сегодня, 29 сентября, из-за сильного дождя.

Анна Калинская проиграла первый сет в матче с американкой Питон Стирнс, встреча была прервана в середине второй партии. Счёт — 3:6, 3:2. Андрей Рублёв сыграл всего три гейма в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, счёт — 2:1 в пользу россиянина.

Кроме того, были отменены ещё две встречи: Кэти Волынец (США) — Наоми Осака (Япония), а также парный матч Киченок/Костюк (Украина) — Синякова (Чехия)/Таунсенд (США).

Матчи возобновятся завтра, 30 сентября, при благоприятных погодных условиях.