Карен Хачанов одержал пять побед над Франсиско Серундоло в 2024 году

Сегодня, 29 сентября, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира категории АТР-500 в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге. Это пятая победа россиянина над аргентинцем в пяти матчах между ними в 2024 году.

Все матчи Хачанова и Серундоло в 2024 году:

25.03.2024. «Мастерс» в Майами (CША), хард. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:1, 5:7, 7:6 (7:5). 10.04.2024. «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 4:6, 6:4, 6:3. 12.05.2024. «Мастерс» в Риме (Италия), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:4, 6:3. 13.08.2024. «Мастерс» в Цинциннати (США), хард. 1/32 финала: Хачанов — Серундоло — 6:0, 6:3. 29.09.2024. ATP-500 в Пекине (Китай), хард. 1/8 финала: Хачанов — Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Всего теннисисты провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Во всех встречах победу праздновал россиянин.