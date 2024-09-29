Карен Хачанов одержал пять побед над Франсиско Серундоло в 2024 году
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Сегодня, 29 сентября, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира категории АТР-500 в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге. Это пятая победа россиянина над аргентинцем в пяти матчах между ними в 2024 году.
Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 11
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|6 9
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Все матчи Хачанова и Серундоло в 2024 году:
- 25.03.2024. «Мастерс» в Майами (CША), хард. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:1, 5:7, 7:6 (7:5).
- 10.04.2024. «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 4:6, 6:4, 6:3.
- 12.05.2024. «Мастерс» в Риме (Италия), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:4, 6:3.
- 13.08.2024. «Мастерс» в Цинциннати (США), хард. 1/32 финала: Хачанов — Серундоло — 6:0, 6:3.
- 29.09.2024. ATP-500 в Пекине (Китай), хард. 1/8 финала: Хачанов — Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).
Всего теннисисты провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Во всех встречах победу праздновал россиянин.
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