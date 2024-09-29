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Карен Хачанов одержал пять побед над Франсиско Серундоло в 2024 году

Карен Хачанов одержал пять побед над Франсиско Серундоло в 2024 году
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Сегодня, 29 сентября, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира категории АТР-500 в Пекине обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге. Это пятая победа россиянина над аргентинцем в пяти матчах между ними в 2024 году.

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 11
6 4 		6 9
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Все матчи Хачанова и Серундоло в 2024 году:

  1. 25.03.2024. «Мастерс» в Майами (CША), хард. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:1, 5:7, 7:6 (7:5).
  2. 10.04.2024. «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 4:6, 6:4, 6:3.
  3. 12.05.2024. «Мастерс» в Риме (Италия), грунт. 1/16 финала: Хачанов — Серундоло — 6:4, 6:3.
  4. 13.08.2024. «Мастерс» в Цинциннати (США), хард. 1/32 финала: Хачанов — Серундоло — 6:0, 6:3.
  5. 29.09.2024. ATP-500 в Пекине (Китай), хард. 1/8 финала: Хачанов — Серундоло — 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Всего теннисисты провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Во всех встречах победу праздновал россиянин.

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