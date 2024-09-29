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Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Токио, отыграв матчбол Нисикори

Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Токио, отыграв матчбол Нисикори
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл японца Кея Нисикори (200-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 7:5.

В решающем сете Руне отыграл матчбол и подачу на матч.

Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
3 		6 7
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Руне выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Нисикори один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Токио Хольгер Руне поспорит с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США, 8).

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