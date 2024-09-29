Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Токио, отыграв матчбол Нисикори
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14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл японца Кея Нисикори (200-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 7:5.
В решающем сете Руне отыграл матчбол и подачу на матч.
Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|2
|5
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|6
|7
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Руне выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Нисикори один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в финал турнира в Токио Хольгер Руне поспорит с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США, 8).
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