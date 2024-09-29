Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Токио, отыграв матчбол Нисикори

14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл японца Кея Нисикори (200-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 7:5.

В решающем сете Руне отыграл матчбол и подачу на матч.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Руне выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Нисикори один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Токио Хольгер Руне поспорит с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США, 8).