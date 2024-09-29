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Чжан Шуай повторила редкое достижение Наоми Осаки и Анжелики Кербер на турнирах WTA-1000

Чжан Шуай повторила редкое достижение Наоми Осаки и Анжелики Кербер на турнирах WTA-1000
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Сегодня, 27 сентября, 595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай в третьем круге домашнего турнира WTA-1000 в Пекине одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен (6:2, 6:3) и вышла в 1/8 финала. Китаянка стала третьей теннисисткой с рейтингом WTA ниже топ-500, вышедшей в раунд 16 сильнейших на «тысячнике» после введения нового формата.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Ранее это достижение покорялось японской теннисистке Наоми Осаке и Анжелике Кербер из Германии.

В 1/8 финала турнира в столице Китая Чжан Шуай сыграет с 31-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, обыгравшей в третьем круге россиянку Диану Шнайдер.

Напомним, в Пекине бывшая 22-я ракетка мира Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд среди игроков не только WTA-тура, но и ATP.

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