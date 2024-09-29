Чжан Шуай повторила редкое достижение Наоми Осаки и Анжелики Кербер на турнирах WTA-1000

Сегодня, 27 сентября, 595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай в третьем круге домашнего турнира WTA-1000 в Пекине одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен (6:2, 6:3) и вышла в 1/8 финала. Китаянка стала третьей теннисисткой с рейтингом WTA ниже топ-500, вышедшей в раунд 16 сильнейших на «тысячнике» после введения нового формата.

Ранее это достижение покорялось японской теннисистке Наоми Осаке и Анжелике Кербер из Германии.

В 1/8 финала турнира в столице Китая Чжан Шуай сыграет с 31-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, обыгравшей в третьем круге россиянку Диану Шнайдер.

Напомним, в Пекине бывшая 22-я ракетка мира Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд среди игроков не только WTA-тура, но и ATP.