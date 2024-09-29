Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Пекине, где сыграет с Кареном Хачановым
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга он в двух сетах обыграл 39-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов — 6:1, 6:2.
Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 57 минут. Испанский теннисист выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/4 финала соревнований в Китае Алькарас встретится с россиянином Кареном Хачановым, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP.
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