Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала турнира в Пекине, где сыграет с Кареном Хачановым

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга он в двух сетах обыграл 39-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 57 минут. Испанский теннисист выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Китае Алькарас встретится с россиянином Кареном Хачановым, занимающим 27-ю строчку в рейтинге ATP.