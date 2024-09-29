Стэн Вавринка и Кей Нисикори получили уайлд-кард на «Мастерс» в Шанхае

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка и ещё четыре теннисиста стали обладателями уайлд-кард в основную сетку на хардовый турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Все обладатели уайлд-кард в основную сетку Шанхая:

— Стэн Вавринка (233-я ракетка мира, Швейцария);

— Кей Нисикори (200, Япония);

— Бу Юньчаокэтэ (96, Китай);

— Чак Лам Коулман Вон (134, Гонконг);

— У Ибин (564, Китай).

Соревнования в Шанхае пройдут с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).