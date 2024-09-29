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21-летний Карлос Алькарас одержал 200-ю победу в карьере

21-летний Карлос Алькарас одержал 200-ю победу в карьере
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Третья ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 200-ю победу в карьере. Сегодня, 29 сентября, испанец обыграл нидерландца Таллона Грикспора во втором круге на турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

21-летний Карлос Алькарас провёл 252 матча на уровне АТР. Среди бывших первых ракеток мира быстрее него отметки в 200 побед достиг только один теннисист — семикратный чемпион «Шлемов» американец Джон Макинрой. Для этого ему потребовалось 245 матчей.

Отметим, что серб Новак Джокович одержал первые 200 побед в 274 матчах, испанец Рафаэль Надаль — в 255, а швейцарец Роджер Федерер — в 302.

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