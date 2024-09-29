21-летний Карлос Алькарас одержал 200-ю победу в карьере

Третья ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 200-ю победу в карьере. Сегодня, 29 сентября, испанец обыграл нидерландца Таллона Грикспора во втором круге на турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай).

21-летний Карлос Алькарас провёл 252 матча на уровне АТР. Среди бывших первых ракеток мира быстрее него отметки в 200 побед достиг только один теннисист — семикратный чемпион «Шлемов» американец Джон Макинрой. Для этого ему потребовалось 245 матчей.

Отметим, что серб Новак Джокович одержал первые 200 побед в 274 матчах, испанец Рафаэль Надаль — в 255, а швейцарец Роджер Федерер — в 302.