Стали известны соперники Алибека Качмазова и Аслана Карацева в квалификации Шанхая
Прошла жеребьёвка квалификационного раунда хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Российский теннисист 139-я ракетка мира Аслан Карацев в первом круге квалификации встретится с Азизом Дугазом из Турции.
Другие наиболее интересные матчи в первом раунде квалификации Шанхая-2024:
- Алибек Качмазов (Россия) — Алехандро Моро Каньяс (Испания);
- Денис Шаповалов (Канада) — Ю Сиу Сю (Тайвань);
- Борна Чорич (Хорватия) — Сунь Фацзин (Китай);
- Янник Ханфман (Германия) — Алекс Болт (Австралия);
- Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ли Ту (Австралия);
- Даниэль Эванс (Великобритания) — Ясутака Утияма (Япония);
- Маттия Беллуччи (Италия) — Юта Симидзу (Япония).
Соревнования в Шанхае пройдут со 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).
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