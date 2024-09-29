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Стали известны соперники Алибека Качмазова и Аслана Карацева в квалификации Шанхая

Прошла жеребьёвка квалификационного раунда хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Российский теннисист 139-я ракетка мира Аслан Карацев в первом круге квалификации встретится с Азизом Дугазом из Турции.

Другие наиболее интересные матчи в первом раунде квалификации Шанхая-2024:

Алибек Качмазов (Россия) — Алехандро Моро Каньяс (Испания);

Денис Шаповалов (Канада) — Ю Сиу Сю (Тайвань);

Борна Чорич (Хорватия) — Сунь Фацзин (Китай);

Янник Ханфман (Германия) — Алекс Болт (Австралия);

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Ли Ту (Австралия);

Даниэль Эванс (Великобритания) — Ясутака Утияма (Япония);

Маттия Беллуччи (Италия) — Юта Симидзу (Япония).

Соревнования в Шанхае пройдут со 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 7:6).