«Гаске сильно потеет, но редко меняет шорты». Николя Маю — о «туалетных перерывах» в ATP

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался о «туалетных перерывах» во время матчей на теннисных турнирах.

«Ришар Гаске — один из игроков, которые сильно потеют, но я редко вижу, чтобы он выходил с корта сменить шорты. Случается, что он меняет рубашку поло или обувь, но на корте. Выходить за пределы корта — это привычка, которая сейчас есть у игроков, она появилась совсем недавно. 10-15 лет назад немногие игроки меняли шорты, а когда это случалось, то занимало гораздо меньше времени», — сказал Маю в эфире телеканала Eurosport.

22 ноября 2021 года ATP приняла решение упорядочить процедуру посещения туалета теннисистами. Согласно этому решению, туалетный перерыв не может длиться дольше трёх минут. Отсчёт времени начинается после того, как игрок вошёл в уборную. Кроме того, теннисистам добавили ещё две минуты к этим трём, чтобы они могли переодеть форму. Игрок может взять не более одного туалетного перерыва за матч, который можно брать только в конце сета.