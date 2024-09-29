Фото: Новак Джокович на Великой Китайской стене

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович сделал фото на фоне Великой Китайской стены. Снимком поделилась компания по производству одежды Lacoste в социальных сетях.

Фото: Соцсети Lacoste

«Новак Джокович на Великой Китайской стене. Легендарная встреча, инициированная Lacoste», — гласит подпись к фотографии.

Новак Джокович планирует сыграть на турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае, который пройдёт со 2 по 13 октября. В последний раз серб принимал участие на соревнованиях на US Open — 2024. В третьем круге он уступил австралийскому теннисисту Алексею Попырину.