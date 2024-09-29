Алькарас — третий теннисист 2000 года и моложе, выигравший 200 матчей на турнирах ATP

Третья ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 21-летний испанец Карлос Алькарас стал третьим теннисистом среди игроков 2000 года рождения и моложе, достигших отметки в 200 побед на турнирах ATP.

Ранее эту планку преодолели 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер, на счету которого на данный момент 247 побед, и 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (213).

Карлос Алькарас провёл 252 матча на уровне АТР. Среди бывших первых ракеток мира быстрее него отметки в 200 побед достиг только один теннисист — семикратный чемпион «Шлемов» американец Джон Макинрой. Для этого ему потребовалось 245 матчей.