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В теннисном комплексе «Ролан Гаррос» похитили ценностей на сумму свыше € 30 тыс.

В теннисном комплексе «Ролан Гаррос» похитили ценностей на сумму свыше € 30 тыс.
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В Париже (Франция) совершена кража на территории спортивного комплекса «Ролан Гаррос», где проходят матчи Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом сообщает BFM TV.

По информации источника, было похищено драгоценностей на сумму € 20 тыс. и € 11 тыс. наличными. Преступление совершено в ночь с четверга на пятницу, 27 сентября. Неустановленные лица перелезли через забор и проникли на территорию комплекса, где взломали несколько офисов. Виновные пока не установлены, ведётся расследование.

В 2024 году на территории теннисного спорткомплекса «Ролан Гаррос» прошёл Открытый чемпионат Франции, также там состоялся турнир в рамках летних Олимпийских игр.

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