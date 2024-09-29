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Кори Гауфф вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине, где может сыграть с Наоми Осакой

Кори Гауфф вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине, где может сыграть с Наоми Осакой
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего раунда она обыграла британку Кэти Бултер (34-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 25 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бултер ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал на турнире в Пекине Кори Гауфф поборется с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и американкой Кэти Волынец. Эта встреча была отменена из-за дождя и пройдёт в понедельник, 30 сентября.

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