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Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля

Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля
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27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля. Тогда он дошёл до этой стадии на «Мастерсе» в Монте-Карло, сегодня россиянину удалось обыграть аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге, на турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай). Таким образом, это будет четвёртый четвертьфинал для Хачанова в сезоне.

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 11
6 4 		6 9
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В 1/4 финала соревнований в Пекине Хачанов встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:1, 6:2.

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