27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля. Тогда он дошёл до этой стадии на «Мастерсе» в Монте-Карло, сегодня россиянину удалось обыграть аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге, на турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай). Таким образом, это будет четвёртый четвертьфинал для Хачанова в сезоне.

В 1/4 финала соревнований в Пекине Хачанов встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:1, 6:2.