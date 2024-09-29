Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля
Поделиться
27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в стадию 1/4 финала турниров ATP впервые с апреля. Тогда он дошёл до этой стадии на «Мастерсе» в Монте-Карло, сегодня россиянину удалось обыграть аргентинца Франсиско Серундоло (7:6 (7:4), 7:6 (11:9)), занимающего 31-ю строчку в мировом рейтинге, на турнире категории АТР-500 в Пекине (Китай). Таким образом, это будет четвёртый четвертьфинал для Хачанова в сезоне.
Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 11
|
|6 9
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В 1/4 финала соревнований в Пекине Хачанов встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов со счётом 6:1, 6:2.
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
17:27
-
17:16
-
17:07
-
17:04
-
16:27
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:33
-
15:19
-
15:08
-
14:46
-
14:28
-
14:26
-
14:02
-
13:46
-
13:09
-
12:51
-
11:19
-
11:14
-
10:49
-
10:29
-
10:09
-
09:48
-
09:43
-
09:24
-
09:22
-
07:56
-
06:45
-
05:31
-
01:05
-
00:41
-
00:29
- 28 сентября 2024
-
23:58
-
23:46