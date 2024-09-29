Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 29 сентября
В воскресенье, 29 сентября, состоялись четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня турнира.
Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Результаты матчей 29 сентября:
- Томаш Махач (Чехия) — Алекс Михельсен (США) — 7:6, 6:3;
- Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 2:1 отказ;
- Кей Нисикори (Япония) — Хольгер Руне (Дания) — 6:3, 2:6, 5:7;
- Артюр Фис (Франция) — Бен Шелтон (США) — 7:5, 6:7, 7:6.
Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл российского теннисиста Аслана Карацева со счётом 7:5, 6:1.
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