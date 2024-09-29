Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых турнирах WTA-1000 до 21 года
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед в матчах на турнирах категории WTA-1000 на хардовых покрытиях в возрасте до 21 года с 2009 года. Количество побед американки — 47, ранее рекорд принадлежал датской теннисистке Каролине Возняцки (46).
Свою рекордную победу Гауфф одержала на турнире в Пекине (Китай) в матче третьего круга она обыграла 34-й номер рейтинга из Великобритании Кэти Бултер со счётом 7:5, 6:2. За выход в четвертьфинал Гауфф поборется с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и американкой Кэти Волынец, чья встреча была перенесена из-за дождя.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 15:40 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
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Кори Гауфф
К. Гауфф
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