Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед на хардовых турнирах WTA-1000 до 21 года

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф установила рекорд по количеству побед в матчах на турнирах категории WTA-1000 на хардовых покрытиях в возрасте до 21 года с 2009 года. Количество побед американки — 47, ранее рекорд принадлежал датской теннисистке Каролине Возняцки (46).

Свою рекордную победу Гауфф одержала на турнире в Пекине (Китай) в матче третьего круга она обыграла 34-й номер рейтинга из Великобритании Кэти Бултер со счётом 7:5, 6:2. За выход в четвертьфинал Гауфф поборется с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и американкой Кэти Волынец, чья встреча была перенесена из-за дождя.