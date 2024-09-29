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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 29 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 29 сентября
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В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных встреч дня. Отметим, что из борьбы за титул выпали две россиянки — Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 29 сентября:

  • Паула Бадоса (Испания) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:5, 7:5;
  • Магдалена Френх (Польша) — Диана Шнайдер (Россия) — 0:6, 6:3, 6:4;
  • Элина Аванесян (Армения) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 1:6;
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 7:6, 1:6, 1:2;
  • Чжан Шуай (Китай) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3;
  • Кэти Бултер (Великобритания) — Кори Гауфф (США) — 7:5, 6:2.
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