Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 29 сентября
В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных встреч дня. Отметим, что из борьбы за титул выпали две россиянки — Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 29 сентября:
- Паула Бадоса (Испания) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:5, 7:5;
- Магдалена Френх (Польша) — Диана Шнайдер (Россия) — 0:6, 6:3, 6:4;
- Элина Аванесян (Армения) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 1:6;
- Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 7:6, 1:6, 1:2;
- Чжан Шуай (Китай) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3;
- Кэти Бултер (Великобритания) — Кори Гауфф (США) — 7:5, 6:2.
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