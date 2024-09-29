Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи третьего круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных встреч дня. Отметим, что из борьбы за титул выпали две россиянки — Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 29 сентября: