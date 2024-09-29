«Для тенниса это не очень хороший знак». Алькарас — о развитии допинг-дела Синнера

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал первую ракетку мира Янника Синнера после апелляции ВАДА по допинг-делу итальянца.

«Это очень чувствительные вещи для Янника и для тенниса в целом. После того как всё было решено до Цинциннати, после того как ITIA заявила, что Янник ничего не делал, теперь это снова вскрывается. Думаю, это не очень хороший знак для тенниса.

Всё это сложный и трудный момент для него. Знаю, что все об этом говорят, и в новостях тоже. Возможно, как я уже сказал в Нью-Йорке, люди начали смотреть на него по-другому. Не знаю, как это будет, но понимаю его позицию. В любом случае, игра и уровень, на котором он выступает с учётом всего происходящего, просто сумасшедшие. Он способен забыть обо всём, когда находится на корте, и играет в хороший теннис, это невероятно. Надеюсь, всё закончится как можно скорее, и он сумеет сосредоточиться на том, что любит, — играть в теннис и двигаться вперёд. Всё, что могу сказать, — надеюсь, те, кто ему близок, не будут чувствовать себя плохо в ближайшие несколько месяцев», — сказал Алькарас на пресс-конференции.