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Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 29 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 29 сентября
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В воскресенье, 29 сентября, продолжились матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня турнира. Отметим, что многие матчи были отложены из-за погоды, в том числе встреча между россиянином Андреем Рублёвым и Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай). Результаты матчей 29 сентября:

  • Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:4;
  • Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6, 7:6;
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания) — 1:6, 2:6.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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