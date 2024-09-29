Артюр Фис вышел в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Хольгером Руне
Поделиться
24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона (17-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).
Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|7 7
|
|7 7
|6 2
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча продолжалась ровно три часа. Фис выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 19 (21%). На счету Шелтона 14 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх (100%).
За выход в финал турнира в Токио Артюр Фис поспорит с 14-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании, который ранее, в четвертьфинальном матче, обыграл финалиста турнира «Большого шлема» японца Кея Нисикори.
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
18:29
-
18:20
-
17:54
-
17:48
-
17:40
-
17:27
-
17:16
-
17:07
-
17:04
-
16:27
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:33
-
15:19
-
15:08
-
14:46
-
14:28
-
14:26
-
14:02
-
13:46
-
13:09
-
12:51
-
11:19
-
11:14
-
10:49
-
10:29
-
10:09
-
09:48
-
09:43
-
09:24
-
09:22
-
07:56
-
06:45
-
05:31