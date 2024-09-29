Артюр Фис вышел в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Хольгером Руне

24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона (17-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась ровно три часа. Фис выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 19 (21%). На счету Шелтона 14 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх (100%).

За выход в финал турнира в Токио Артюр Фис поспорит с 14-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании, который ранее, в четвертьфинальном матче, обыграл финалиста турнира «Большого шлема» японца Кея Нисикори.