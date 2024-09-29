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Артюр Фис вышел в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Хольгером Руне

Артюр Фис вышел в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Хольгером Руне
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24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл американца Бена Шелтона (17-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 14:45 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 5 7 7
5 		7 7 6 2
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась ровно три часа. Фис выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 19 (21%). На счету Шелтона 14 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх (100%).

За выход в финал турнира в Токио Артюр Фис поспорит с 14-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании, который ранее, в четвертьфинальном матче, обыграл финалиста турнира «Большого шлема» японца Кея Нисикори.

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