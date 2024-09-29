«Уже стремлюсь к третьей сотне». Алькарас — о 200-й победе в карьере

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей 200-й победе в карьере, которую одержал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), обыграв представителя Нидерланов Таллона Грикспора со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень рад этому — 200 побед это большое число. Но я уже стремлюсь к третьей сотне. Просто хочу продолжать двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом. С нетерпением жду матчей и хочу продолжать делать то, что делаю», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Карлос Алькарас провёл 252 матча на уровне ATP. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой достиг отметки в 200 побед, проведя 245 матчей. Новак Джокович одержал первые 200 побед в 274 матчах, Рафаэль Надаль — в 255, а швейцарец Роджер Федерер — в 302.