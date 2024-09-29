Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже стремлюсь к третьей сотне». Алькарас — о 200-й победе в карьере

«Уже стремлюсь к третьей сотне». Алькарас — о 200-й победе в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей 200-й победе в карьере, которую одержал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), обыграв представителя Нидерланов Таллона Грикспора со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень рад этому — 200 побед это большое число. Но я уже стремлюсь к третьей сотне. Просто хочу продолжать двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом. С нетерпением жду матчей и хочу продолжать делать то, что делаю», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Карлос Алькарас провёл 252 матча на уровне ATP. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой достиг отметки в 200 побед, проведя 245 матчей. Новак Джокович одержал первые 200 побед в 274 матчах, Рафаэль Надаль — в 255, а швейцарец Роджер Федерер — в 302.

Материалы по теме
Алькарас — 3-й теннисист 2000 года рождения и моложе, выигравший 200 матчей в ATP-туре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android