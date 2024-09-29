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Определились все полуфиналисты турнира ATP-500 в Токио

Определились все полуфиналисты турнира ATP-500 в Токио
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Сегодня, 29 сентября, состоялись все четвертьфинальные матчи турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), по итогам которых определились все полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с будущими матчами стадии 1/2 финала.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Матчи 1/2 финала.

  • Томаш Махач (Чехия) — Уго Умбер (Франция);
  • Артюр Фис (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл российского теннисиста Аслана Карацева со счётом 7:5, 6:1. В нынешнем году ни один из россиян не принимал участие в этом турнире.

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