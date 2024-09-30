Чжан Шуай: центральный корт в Пекине для меня как корт Филиппа Шатрие для Рафаэля Надаля

595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай, которая прославилась тем, что с проиграла с февраля 2023 по сентябрь 2024 проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде, объяснила, свою успешную игру на домашнем турнире WTA-1000 в Пекине. Сегодня, 29 сентября, она одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен (6:2, 6:3) и вышла в 1/8 финала.

— Раньше вы играли хорошо, но проигрывали, а теперь выигрываете. В чём разница?

Я думаю, разница в кортах, покрытии. Центральный корт в Пекине для меня как Корт Филиппа Шатрие для Рафы Надаля. Я знаю этот корт и чувствую себя очень сильной тут. Поскольку я выросла в Пекине, я играю на этом харде более 20 лет каждый день. Так что, может, я играю так хорошо, потому что мой теннис работает тут так же хорошо, как у Рафы на «Ролан Гаррос», — сказала Чжан Шуай на пресс-конференции после матча.