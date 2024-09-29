Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Почувствовал, что он играет не на 100%». Умбер — о снятии Дрейпера в 1/4 финала в Токио

«Почувствовал, что он играет не на 100%». Умбер — о снятии Дрейпера в 1/4 финала в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), после снятия Джека Дрейпера из Великобритании по ходу матча. Джек Дрейпер снялся с матча при счёте 7:5, 2:1 в пользу француза. В полуфинале Уго Умбер встретится с 34-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем.

Токио (м). 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 10:05 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 		2
5 		1
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«На самом деле, не ожидал, что он вызовет физиотерапевта при счете 5:4 в первом сете, потому что ничего не заметил на корте. К сожалению, потом я почувствовал, что он играет не на 100 %. Он стал подавать гораздо слабее. И это было странно в начале второго сета, потому что когда я почувствовал, что что-то не так, тоже потерял концентрацию. Он сказал мне, что повредил пресс во втором гейме на своей подаче… Надеюсь, он сможет снова играть на следующей неделе, потому что в последнее время он чувствует себя уверенно», — приводит слова Умбера L'Equipe.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Токио на снятии Дрейпера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android