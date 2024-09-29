«Почувствовал, что он играет не на 100%». Умбер — о снятии Дрейпера в 1/4 финала в Токио

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония), после снятия Джека Дрейпера из Великобритании по ходу матча. Джек Дрейпер снялся с матча при счёте 7:5, 2:1 в пользу француза. В полуфинале Уго Умбер встретится с 34-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем.
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«На самом деле, не ожидал, что он вызовет физиотерапевта при счете 5:4 в первом сете, потому что ничего не заметил на корте. К сожалению, потом я почувствовал, что он играет не на 100 %. Он стал подавать гораздо слабее. И это было странно в начале второго сета, потому что когда я почувствовал, что что-то не так, тоже потерял концентрацию. Он сказал мне, что повредил пресс во втором гейме на своей подаче… Надеюсь, он сможет снова играть на следующей неделе, потому что в последнее время он чувствует себя уверенно», — приводит слова Умбера L'Equipe.
- 29 сентября 2024
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