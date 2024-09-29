«Ничего не жду от конца сезона». Умбер — о настрое на турнире в Токио

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о своём настрое на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония), а также поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с 34-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем.

«На самом деле, ничего не жду от конца сезона. Неважно, выиграю или проиграю, просто пытаюсь найти хороший, позитивный настрой, на который смогу положиться в ближайшие несколько недель. Я нашёл его сразу же, так что это просто бонус.

Я его совсем не знаю, и мы впервые сыграем друг против друга. Думаю, он очень талантливый игрок и многое умеет делать на поле. Ожидаю очень тяжелого матча. Собираюсь играть в полную силу, в правильном настроении, не оказывая на себя никакого давления, и посмотрим, что произойдет", — приводит слова Умбера L'Equipe.

Напомним, Уго Умбер вышел в полуфинал турнира в Токио после снятия Джека Дрейпера из Великобритании по ходу матча.