«Здорово знать, что у меня здесь появился фан-клуб». Соболенко — о поддержке в Пекине

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как поддержка китайских болельщиков помогает ей на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«У меня много прекрасных воспоминаний. На самом деле, даже не знаю, сколько турниров я выиграла в Китае. Да, всегда здорово возвращаться и чувствовать атмосферу, ощущать настроение, знать, что здесь у меня появился свой фан-клуб. Это на самом деле потрясающе. Это даёт мне ещё больше мотивации, чтобы приехать туда и соревноваться, показывать свой лучший теннис и быть уверенной, что я останусь на последних стадиях турнира, чтобы насладиться этой атмосферой как можно больше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Пекине Соболенко обыграла представительницу Таиланда Мананчэйей Савангкаев. Далее представительница Беларуси встретится с 68-й ракеткой мира Эшлин Крюгер из США.