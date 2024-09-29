«В какой-то момент она устанет, а я останусь». Соболенко — о затяжных розыгрышах в Пекине

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о затяжных розыгрышах во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Киттай) с представительницей Таиланда Мананчэйей Савангкаев, занимающей 187-ю строчку в мировом рейтинге.

«Я бы сказала, что раньше, три года назад, это сильно влияло на меня, потому что ты тратишь так много энергии, а мяч продолжает возвращаться. Ты чувствуешь, что никак не можешь закончить розыгрыш. Сейчас мне кажется, что она может бежать столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, а я могу оставаться там, могу бить по мячу столько, сколько мне нужно. Я так много работала над этой частью игры. Но да, иногда это сложно. Когда видишь, что соперник подаёт так много сложных мячей назад, приходится придумывать что-то другое. Да, это бывает непросто», — сказала Соболенко на пресс-конференции.