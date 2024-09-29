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Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 30 сентября

Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 30 сентября
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В понедельник, 30 сентября, состоятся полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Расписание матчей 1/2 финала 30 сентября (время — московское, предварительное):

  • 13:30 — Артюр Фис (Франция) — Хольгер Руне (Дания)

Турнир в Токио проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим чемпионом является американский теннисист Бен Шелтон, который в этом году уступил в четвертьфинальном матче французскому теннисисту Артюру Фису со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

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