Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 30 сентября

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В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят три россиянки — Анна Калинская, Дарья Касаткина и Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 28 сентября (время — московское, предварительное):