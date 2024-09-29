Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 30 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 30 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят три россиянки — Анна Калинская, Дарья Касаткина и Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 28 сентября (время — московское, предварительное):

  • 06:00 - Анна Калинская (Россия) — Питон Стирнс (США) — матч продолжится при счёте 3:6, 3:2
  • 06:00 — Мэдисон Киз (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
  • 07:00 — Кэти Волынец (США) — Наоми Осака (Япония)
  • 08:00 — Арина Соболенко (Беларусь) — Эшлин Крюгер (США)
  • 08:30 — Кристина Букша (Испания) — Элисе Мертенс (Бельгия)
  • 08:30 — Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния)
  • 09:30 — Жасмин Паолини (Италия) — Магда Линетт (Польша)
  • 11:00 — Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
  • 12:30 — Дарья Касаткина (Россия) — Аманда Анисимова (США)
  • 14:00 — Наля Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
Календарь турнира в Пекине (Ж)
Сетка турнира в Пекине (Ж)
Материалы по теме
Хачанов в 7-й раз одолел Серундоло. А Рублёв и Калинская не доиграли в Пекине из-за дождя
Хачанов в 7-й раз одолел Серундоло. А Рублёв и Калинская не доиграли в Пекине из-за дождя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android