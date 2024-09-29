Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 30 сентября
В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, где выступят три россиянки — Анна Калинская, Дарья Касаткина и Мирра Андреева.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 28 сентября (время — московское, предварительное):
- 06:00 - Анна Калинская (Россия) — Питон Стирнс (США) — матч продолжится при счёте 3:6, 3:2
- 06:00 — Мэдисон Киз (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
- 07:00 — Кэти Волынец (США) — Наоми Осака (Япония)
- 08:00 — Арина Соболенко (Беларусь) — Эшлин Крюгер (США)
- 08:30 — Кристина Букша (Испания) — Элисе Мертенс (Бельгия)
- 08:30 — Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния)
- 09:30 — Жасмин Паолини (Италия) — Магда Линетт (Польша)
- 11:00 — Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
- 12:30 — Дарья Касаткина (Россия) — Аманда Анисимова (США)
- 14:00 — Наля Подорошка (Аргентина) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
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